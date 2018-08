Razlozi zbog kojih treba jesti lubenicu češće

Mnogi naravno znaju da se lubenica ubraja u povrće, da može biti izuzetno slatka i da njom na lak način u organizam unesemo veliku količinu tečnosti. Ali, lubenica može da učini mnogo više, piše Stil. Otkrivamo vam 9 važnih blagodeti ovog slatkog povrća.

1. Ljepša koža

Zahvaljujući visokim dozama vitamina A i C, koža ostaje zdrava, a štitiće vas od štetnih UV zraka.

2. Lijepa kosa

Neće samo koža imati koristi od lubenice! Kosa će biti gušća i opadaće u manjoj mjeri.

3. Poboljšava zdravlje srca

Lubenica je puna citrulina, aminokiseline. U tijelu se pretvara u arginin i opušta krvne sudove. Time se poboljšava protok krvi.

4. Potpomaže rad bubrega

Lubenica isporučuje dosta tečnosti do bubrega i mokraćne bešike - što je važno za odvođenje toksina i otpadnih proizvoda.

5. Poboljšava vid

Bogate su beta-karotenom, što je dobro za vid.

6. Poboljšava zdravlje kostiju

"Jake kosti dolaze od mlijeka", pričali su nam roditelji. Međutim, za kosti je zdrava i lubenica. Kao i paradajz, i lubenice sadrže likopen, koji smanjuje razvoj osteoporoze, a visoka koncentracija kalcijuma čuva kosti i zglobove.

7. Snižava krvni pritisak

Povišen krvni pritisak dovodi do povećanog rizika od moždanog ili srčanog udara. Konzumiranjem lubenice to se može spriječiti. To je zbog citrulin amino kiseline, koja se nalazi u velikim količinama u lubenici i koja opušta krvne sudove i poboljšava cirkulaciju.

8. Dobra je za mišiće

Lubenice pospješuju oporavak mišića nakon treninga. Ponovo je tu dejstvo citrulina, koji, pored krvnih sudova, opušta i mišiće.

9. Spriječava rak prostate

Ne samo da će muška potencija rasti, zahvaljujući slatkim lubenicama, već ćete učiniti nešto po pitanju prevencije raka prostate. Čak i uz infekciju prostate ili bešike, jedite lubenicu i upala će brzo proći.

