Redovno čistite filtere na klimama

Na tropskim vrelinama klima-uređaji su nezaobilazni dio života većine ljudi. Iako se bez njih ne može, mnogi se pitaju koliko su opasni mikroorganizmi koji u njima obitavaju.

Stručnjaci ističu da zbog toga ne treba brinuti, jer klima-uređaji posjeduju fine filtere koji ne propuštaju ni bakterije, ni parazite i amebe.

Uredno održavanje i zamjena oštećenih filtera spriječavaju pojavu bilo koje bolesti gdje su uzroci ovi mikroorganizmi.

U poslovnim i kućnim uslovima, filtere treba čistiti dva puta godišnje. Ukoliko se to ne radi može doći ne samo do respiratornih, već i do ozbiljnijih neuroloških bolesti, kao što je meningitis, prenose Novosti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)