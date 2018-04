Riješite se mlitavih nadlaktica

Debljina često uzrokuje mlitave i nezategnute ruke. Čak i žene koje nemaju viška kilograma mogu da imaju ovaj problem. Kako se riješiti ove drhtave noćne more?

Prvo bi trebalo da krenete s dijetom, odnosno unosite manje kalorija nego što ih sagorijevate. Vjerovatno da će u početku dijete dati efekt na nekim drugom mjestima dok će ruke i dalje ostati mlitave, ali ne odustajte. I ruke će doći na red.

Mi vam preporučujemo sljedeću jednoručnu triceps ekstenziju s bučicama, a evo kako se izvodi:

Sjednite u stolicu, sa stopalima položenim ravno na pod, razmaknutima u širini ramena. Držite bučicu u lijevoj šaci i podignite lijevu ruku do kraja, tako da pokazuje prema plafonu s dlanom okrenutim prema unutra. Polako savijte lijevu ruku tako da uteg u ruci padne iza lijevog ramena. Tokom tri sekunde ponovno ispravite ruku tako da pokazuje u strop. Zadržite taj položaj jednu sekundu. Tokom tri sekunde ponovno spustite uteg iza ramena savijajući ruku u laktu.

Tokom izvođenja vježbe pridržavajte lijevu ruku desnom. Ponovite ovu vježbu jednom rukom osam do 15 puta, a onda promijenite ruku. Tri do četiri seta ovakvih vježbi svakom rukom dovoljni su za jedno vježbanje. Broj ponavljanja zavisiće od vaše snage. Počnite s osam ponavljanja, a onda polako napredujte do 15.

Da biste se riješili mlitavih ruku, jednostavno morate biti uporni. Ništa neće doći odmah i sada nego morate uložiti velik trud i napor, prenose Nezavisne.

