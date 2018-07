Savjeti za čišćenje lica preko ljeta

Akne, mitiseri, masni sjaj, iritacija – obično se nedostaci na koži pojavljuju zbog umora, hormonskih promena i loše higijene. Međutim, problemi na koži se lako mogu izbeći ako se primenjuju osnovna pravila ćišćenja lica. Ovi saveti su posebno važni tokom leta.

1. Ako skinete šminku, to ne znači da je koža postala čista. Da biste popravili rezultat, koristite proizvod koji će ukloniti sa kože lica znoj, masti, bakterije i mrtve ćelije. Koristite sredstva za čišćenje koja će održati pH kože. Upotreba alkalnog sapuna, na primjer, dovodi do činjenice da se pH kože pretvara iz standardnog 5,5 na 8, što je tipično za osobu od 70 do 80 godina. Dakle, ako čistite kožu “alkalnim” sapunom dva puta na dan, onda zaboravite na ovaj proizvod na neko vrijeme. Kod mladih osoba će se pH vratiti u normu nakon 30 minuta, a za žene čija je starost blizu 40 godina, proces će trajati dva sata. Takve razlike nikome ne koriste!

2. Mlijeko za lice, losione, pjene ili ulja treba nanijeti na suvu kožu, nježno masirajući jedan minut. Isperite ova sredstva vodom na sobnoj temperaturi. Sljedeće – izbor tonika. Treba zapamtiti da tonik mora da normalizuje pH vrijednost, hidrira, hrani kožu i takođe je pripremi za najbolju kremu.

3. Nakon pranja vodom i prije tonera, lagano obrišite lice mekim peškirom, ali ostavite malo vode. Lice mora ostati vlažno, tako da molekuli vode brzo isporuče aktivne sastojke agenata koji se nakon toga nanose na kožu.

4. Zapamtite da je maska za dubinsko čišćenje lica korisna ne samo za masnu kožu. Ako živite u velikom gradu, neophodno je da izbrišete pore tako da koža “diše” lakše. Najvažnije je odabrati sredstva koja su odgovorna za detoksikaciju kože.

5. Micelarna voda je jedan od najkorisnijih pronalazaka čovječanstva. Zaista, micelarna voda djeluje kao magnet za različite vrste zagađivača, ali neke čestice mogu ostati na koži i prouzrokovati iritaciju. Dakle, koristite micelarnu vodu samo u hitnim situacijama, kada nemate priliku da potpuno operete lice i prođete kroz sve faze čišćenja, prenosi Prva.

