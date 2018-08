Savršen odmor u pet koraka

Kada dođe taj dugoočekivani odmor, važno je da mu pristupite na pravi način da biste iskoristili sve njegove blagodeti. Psiholozi savjetuju da obratite pažnju na sljedeće aspekte.

Budite fleksibilni - Uplatili ste aranžman i stižete na dogovoreno mjesto polaska da biste vidjeli da autobus djeluje staro. Stižete u letovalište i ulazite u sobu kakvu niste očekivali, a vodič nije stalno na usluzi. Možete da se nervirate i rizikujete da sebi upropastite odmor, a možete i razdvojiti bitno od nebitnog. Na ljetovanjima se dešava mnogo nepredviđenih stvari, od toga da niste dobili smještaj kakav želite, preko opekotina, do ujeda dosadnih komaraca. Umjesto da govorite sebi kako vam je odmor propao, gledajte na sve što vam se dešava kao iskustvo. Ako ste zaista iznevjereni, žalite se po povratku sa odmora, ali potrudite se da uživate dok ste na destinaciji.

Nađite viši smisao - Ne morate da idete na more iako to većina ljeti radi. Poslušajte sebe, šta volite? Da li je to šetnja šumom, ili vam, ipak, asfalt više prija? U zavisnosti od toga da li volite da otkrivate nove kulture, da uživate u ekstremnim avanturama ili da plivate do iznemoglosti, birajte mjesto ljetovanja.

Budite zahvalni - Poslednjih godina sve više shvatamo koliko je važno da budemo zahvalni za stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, od zdravlja, preko ljudi koje volimo, do osnovnih potrepština za život. Praktikujte zahvalnost i na odmoru. Zastanite s vremena na vrijeme i zahvalite se što ste u prilici da prisustvujete spektakularnom zalasku sunca, da uživate u mirisu smokve dok idete na plažu ili da slušate šum talasa.

Ostavite telefon - Ne morate da pratite sve vijesti, niti dešavanja na profilima vaših prijatelja. Neka odmor bude odmor i od modernih tehnologija, osjećaćete se mnogo bolje. Uživajte u prizorima koje ne gledate kroz ekran telefona, ne morate da napravite hiljadu fotografija koje posle svakako nećete gledati.

Opustite se - koliko puta ste se vratili sa odmora umorniji nego što ste krenuli? Ako je to često slučaj, probajte da smanjite očekivanja. Ne morate obići baš svaku plažu u blizini, niti zaviriti u svaki kutak nepoznatog grada. Izležavajte se, dopustite sebi da zaspite uz zvuk talasa, ne žurite, prenose Novosti.

