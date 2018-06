Sirova paprika riznica vitamina C

Ljeto je idealno vrijeme da u ishranu uvrstimo više sirovog voća i povrća, što omogućava da organizam bolje iskoristi vrijedne sastojke pojedinih namirnica.

Tako često unosimo manje masnoća koje se inače koriste u pripremi hrane, što može pridonijeti topljenju kilograma.

Povrće je niske energetske vrijednosti i velikog volumena, pa time doprinosi osjećaju sitosti i mršavljenju. Neke vrste povrća ne možemo jesti sirove, dok je druge bolje jesti kuvane, jer na visokoj temperaturi razvijaju spojeve koji su korisni za organizam, dok ih sirovo povrće sadrži u manjim količinama.

Takav je slučaj sa sirovom paprikom koja ima dva puta više vitamina C nego narandža. No vitamin C je nestabilan na toploti i kuvanje rezultira time da nivo hranljive supstance pada. Ipak, ako lagano na pari prokuvate zelenu babura papriku, povećaćete mogućnost da veže žučnu kiselinu tokom probave, što će pomoći da izbacite otrove iz organizma.

