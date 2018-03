Šta izbor parfema može otkriti o nama?

Odabir omiljenog parfema može puno toga otkriti o našoj ličnosti. Cvjetni, orijentalni, citrusni, aromatični - grupe su parfema kojima sigurno pripada i vaš, a što on može otkriti o vašoj ličnosti lako možete saznati.

U velikoj ponudi parfema dostupnih u parfimerijama ponekad je teško naći onaj koji nam odgovara. Ukoliko smo takve sreće da ga ipak pronađemo, koristimo ga redovno jer je on postao dio naše ličnosti.

Pri odabiru parfema osobe najčešće biraju one iz iste mirisne grupe koja im najviše odgovara. Za cvjetne parfeme kaže se da su razigrani, orijentalni su intenzivni, citrusni svježi, aromatični su na glasu da su opori.

Cvijetni parfemi

Cvijetna grupa je najstarija mirisna grupa iz tog razloga što su ljudi od pamtivijeka željeli mirisati na svježe cvijeće.

Ukoliko su vam proljeće i ljeto najdraža godišnja doba vrlo vjerovatno ćete izabrati cvjetni parfem. Takvi mirisi su izrazito ženstveni i živahni, a mogu biti i "tihi" i izražajni.

Ovu grupu parfema vole razigrane i komunikativne osobe zbog svoje radoznale prirode.

Vječiti optimizam i želja da svima bude dobro motor je koji ih pokreće, a on ponekad može biti na kratko zaustavljen. No, to ih ne može spriječiti da uporno nastave po svome. Ljubavni život korisnica cvijetnog parfema prepun je romantike.

Orijentalni parfemi

Prava doza odvažnosti koja rijetko koga ostavlja ravnodušnima najčešće je povezana s osobom koja nosi orijentalne mirise.

Ovakvi parfemi su kao stvoreni za tajanstvene i senzualne žene.

Orijentalne mirisne note biraju oni koji svojom pojavom plijene pažnju, a mala doza flerta njihovo je tajno oružje koje nikome ne škodi.

Ljubitelji ovakvih mirisa se ne mogu prisiliti ni na što, a ukoliko su povrijeđeni brzo se zatvaraju. Površnost i prosječnost osobine su koje ih odbijaju.

Citrusni parfemi

Svježa citrusna grupa namijenjena je za društvene i ležerne žene koje se ne boje promjena.

Ljubitelji citrusa su vrlo ambiciozni i rođeni lideri za koje se slobodno može reći da su prave alfa žene. Inicijativa i dominantnost odlike su koje omogućavaju brzo rješavanje izazova koji se nađu pred njima.

Zelena mirisna nota sinonim je za prirodno i opušteno.

Aromatični parfemi

Osobe koje vole prirodu i njene zemljane nametljive arome najčešće posežu za jačim aromatičnim i oporim parfemima. Duge šetnje prirodom u vrijeme jeseni, miris svježeg vazduha i lišća samo su neke od radosti u kojima uživaju.

U ljubavi najviše vole slobodu i to traže od svoga partnera. Ambicioznost i velikodušnost osobine su kojima zrače i to često očekuju za uzvrat sa druge strane.

Aromatične parfeme vole samosvjesne i kreativne žene koje vole neobične stvari i ne boje se to pokazati, prenosi Zadovoljna.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)