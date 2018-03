Tinejdžerima potrebno 12 sati sna

Ukoliko ste "uhvatili" svog tinejdžera da je opet spavao deset sati, nemojte da ga grdite, jer mu je otprilike toliko sna i potrebno.

Tako tvrdi dr Džodi Mindel, stručnjak za dečji san, koji je napravio proračun koliko sati bi djeca trebalo da spavaju u kom uzrastu.

- Adolescentima je zaista potrebno devet do 10 časova sna da bi se normalno razvijali - kaže Mindel. - Znam da vama ponekad izgleda da se oni bespotrebno izležavaju, ali pustite ih, na to imaju pravo i za to imaju opravdanje.

Stručnjak nas uvjerava da je predškolcima potrebno još više sna, i to čak 12 u kontinuitetu. Isto toliko bi trebalo da noću spavaju mališani između druge i treće godine, s tim što oni treba da spavaju i sat-dva u toku dana.

Tek kada napune četiri godine, djeca ne moraju da spavaju danju, ali je važno da imaju dovoljno sati efektivnog sna noću, kako bi normalno rasla i razvijala se, prenose Novosti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)