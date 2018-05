U čemu je tajna šarmantnih ljudi?

Šarmantnim ljudima su, čini se, sva vrata otvorena. Djeluje da je dovoljno da se negdje pojave i da dobiju sve što požele. Neki ljudi su rođeni šarmantani (i blago njima!), ali i to je vrlina, odnosno osobina koja se stiče. Evo koje to karakteristike odlikuju šarmante osobe:

One tokom razgovora svu pažnju usmjeravaju na osobu sa kojom pričaju. Umiju jako dobro da slušaju, ne prekidajući nijednog trenutka osobu koja govori. A kad one govore, onda to čine veoma razgovetno i pomno razmišljaju o svojim rečima, jer one za njih imaju težinu. Sve što kažu ima smisao i svrhu. Šarmantne osobe su otvorene za savjete i izuzetno cijene tuđe mišljenje i znanje. Svjesni sui da niko nije sveznajuć i da je sasvim u redu zatražiti nekad pomoć. Istinski veruju osobama od kojih traže savjet.

Osobi sa kojom pričaju daju do znanja da su im pridali svu pažnju i oslovljavaju ih imenom, što znači da je taj neko na njih ostavio utisak. Umiju da čitaju govor tijela i njima je ta neverbalna komunikacija važna jednako kao verbalna. Nastoje da saznaju što više o drugima, kako bi tokom razgovora stvorili jaku povezanost, što razgovor čini opuštenijim i pozitivnijim. Ne fokusiraju se na sebe i prema svima se odnose sa poštovanjem, bilo da se radi o roditeljima, prijateljima, kolegama, prijateljima ili nepoznatim osobama.

Dosljedni su i čvrsto se drže jednom izrečenih stavova. Raspoloženje i ponašanje im se nikad drastićno ne mijenja i ljudi se u njihovom društvu osjećaju lijepo, jer znaju šta od njih mogu da očekuju. Opušteni su i osećaju se dobro u svojoj koži, pa im nije problem kad nekad u društvu ispadnu luckasti. Takođe, umiju da se šale na sopstveni račun, prenosi Ljepota i zdravlje.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (1 glasova)