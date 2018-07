U krevet samo sa provjerenom robom

Crna udovica, kamagra, zlatna španska mušica, vijagra, clialis, srebrna lisica, kafa za seksualnu stimulaciju žena sa dodatkom afrodizijaka, man king... samo su neki od preprata za potenciju koji se u državi mogu kupiti i na nelegalnom tržištu.

Oni koji odluče da na taj način poboljšaju užitak u krevetu moraju odvojiti od pet do 60 eura, zavisno od toga koji od preparata izaberu, ali stručnjaci tvrde da treba izbjegavati kupovinu na crno.

Psihijatar i seksolog dr Jovan Marić objašnjava da posebna opasnost od preparata za potenciju vreba one koji ih naručuju preko interneta ili kod prodavaca koji se oglašavaju u štampi:

“Imao sam iskustvo sa pacijentima koji su naručivali preparate sa interneta ili na crnom tržištu. To uopšte nije djelotvorno i ima loše rezultate. Treba kupovati samo kod provjerenih apotekara, farmaceuta”, rekao je on.

Tu robu najčešće kupuju muškarci srednje životne dobi koji žele da poboljšaju muškost, libido, izdržljivost, vrhunac seksualnog zadovoljstva...

Prema riječima sagovornika “Vijesti”, za razliku od njih - žene se teško odlučuju da naruče neki od preparata koji pojačava njihovu želju za seksom.

Preparati u obliku sprejeva, tableta, gelova, kafe... dostupni su svima. Oglasi su ih prepuni u dnevnoj štampi, a naročito na internetu...

Prodavci mame mušterije opisima preparata, tvrdeći da pojedini čak i povećavaju polni organ u dužini i obimu do 27 odsto, ili trajanje seksualnog nagona kod žena do 12 sati.

“Kafa za žene djeluje 15 minuta nakon konzumiranja. Znak da je dejstvo počelo su crveni obrazi, kratak i vreo dah. Kada počne dejstvo tijelom se širi topla struja i žena je tada veoma šarmatna i strastvena sa čeznjom da bude voljena... Kafa može dovesti ženu do velikog broja orgazama”, piše u reklami za jedan od preparata.

Za jednu kesicu tog proizvoda treba izdvojiti pet eura.

Ženama koje imaju problem sa seksualnom željom na dohvat ruke su i kapi crna udovica - bezbojne, bez mirisa, ukusa i bez štetnih posljedica:

“Crna udovica pomaže kod podizanja nivoa ženskih hormona u organizmu, pojačava seksualnu želju i vlažnost... Udovica djeluje tako što kod žena izaziva prijatan svrab... i izaziva nekontrolisanu želju za seksom”, navodi se.

Prodavac sa kojim su “Vijesti” razgovarale, a koji je insistirao na anonimnosti, kazao je da preparati za potenciju ne prolaze kao ranije.

“Prodaja nije kao prije, iskreno, nismo previše zadovoljni. Najviše prodajemo kamagre, ali ni to nije ništa specijalno”.

Objašnjava da je razlika između kamagra gela, tableta i šumećih tableta isključivo u načinu upotrebe, a da im je dejstvo isto.

“Žene slabo kupuju, baš slabo. Najčešći kupci su muškarci srednjih godina, od oko 35 do 40 godina. Mladi slabije kupuju preparate za potenciju”, rekao je prodavac.

Istakao je da njegove mušterije nijesu stidljive, ali da im ipak garantuje diskreciju.

“Nije to neki veliki broj klijenata, prije bih rekao krug prijatelja koji kupuje. Zarada je minimalna, nije ovo neki veliki biznis”, rekao je on.

Bivši načelnik Kardiohirurgije Kliničkog centra Crne Gore dr Aleksandar Nikolić upozorio je da korišćenje vijagre može biti opasno kod bolesnika sa određenim tipom srčanih oboljenja koji kao terapiju uzimaju nitrate.

“Vijagra (sildenafil) je donijela revoluciju u liječenju muške seksualne disfunkcije. Ali njeno korišćenje može biti opasno kod bolesnika sa određenim tipom srčanih oboljenja. Sildenafil ima dva efekta koja mogu uticati na srčane bolesnike - smanjuje krvni pritisak i ima uzajamno dejstvo sa nitratima”, rekao je Nikolić “Vijestima”.

Objasnio je da je sildenafil vazodilatator, što znači da širi krvne sudove: “A samim tim snižava krvni pritisak u prosjeku za osam mmHg. Kod većine pacijenata to nema uticaja, čak ni kod onih koji uzimaju ljekova za regulisanje pritiska, tj. antihipertenzivnu terapiju. Ovaj efekat sildenafila postaje opasan u kombinaciji sa takođe vazodilatatornim efektom nitrata, ljekova koje uzimaju bolesnici sa koronarnom arterijskom bolešću. Jedan od tih ljekova je, na primjer, nitroglicerin. Ukoliko se ova dva lijeka uzimaju zajedno, mogu biti opasni po pacijenta. Zato, ako je neko uzeo vijagru, naredna 24 časa ne smije da uzme Nitrat. Da zaključimo, uzimanje vijagre je bezbjedno kod pacijenata sa bolestima srca, osim kod onih koji kao terapiju uzimaju nitrate”, rekao je on.

Ljekar je objasnio da je poboljšanje seksualne funkcije vijagrom naknadno otkriveno, jer je taj lijek prvobitno bio namijenjen za liječenje plućne hipertenzije.

Dr Nikolić je kazao da ne može govoriti o tome da li preparati koji pojačavaju seksualnu želju isto utiču i na žensko srce.

Seksolog Marić “Vijestima” je ispričao da za razliku od preparata za potenciju koje koriste muškarci, oni namijenjeni ženama nijesu tako dobri i kvalitetni.

“Kod muškaraca je nesporna vijagra i clialis, dokazano farmaceutski sa ozbiljnim firmama, na ozbiljan način, sa izvanrednim rezultatima, ako se kontrolisano uzima. Muškarci od 60, 70, 80 godina, pa čak i mladići, to koriste da bi bili sigurni. Što se tiče ženskih, daju se neki hormoni i to sve može da bude vrlo rizično i ja kao seksolog koji se time bavim, ne savjetujem njihovu upotrebu. Savjetujem muškarcima da uzimaju, jer se pokazalo kao veoma djelotvorno. I ja imam lično iskustvo, jer sam čovjek u ozbiljnim godinama, ali što se tiče žena, to zaista mislim da je rizično i mislim da još nije pronađena ta, nazovimo je - vijagra za žene da bi bila baš djelotvorna i bez rizika”, rekao je.

Marić objašnjava da je partnerski odnos ono što bi trebalo da stimuliše erogenu zonu kod žena.

“Kod žena se mnogo lakše stimulišu erogene zone nego kod nas muškaraca. Kad kažem lakše, mislim da kod nas muškaraca treba da se desi erekcija - navala krvi u polni organ itd... Kod žena je to sve nekako drugačije, i dovoljno je staviti tamo nekakve lubrikante, a orgazam sam po sebi dođe iz sasvim nekakvih drugih razloga - relaksacije, opuštanja...

Žene koje teško doživljavaju orgazam obično kažu: ‘Ne mogu dovoljno da se opustim’. Ja ponekad u terapiji kažem - ‘Ne mogu dovoljno da poludim’, jer orgazam je po mojoj definiciji - kratkotrajno ludilo”.

Srpski seksolog ističe da treba sebi dozvoliti situaciju da možeš da se otkačiš i naprosto pustiš tijelo da uživa.

“Razni podsticaji, od alkohola, droga i svega ostaloga je hemija koja nosi rizike i često nije dobra”, rekao je on.

Urolog Dragan Labudović ranije je “Vijestima” kazao da treba biti oprezan prilikom korišćenja preparata za potenciju.

Tada je upozorio da u proizvodima koji se naručuju telefonom ili preko interneta može biti bilo šta i da građani ne treba da ih kupuju tim putem.

“Nakon što ljekar pregleda pacijenta i utvrdi da postoji problem i propiše terapiju, pacijent treba da ga kupi u apoteci”, rekao je dr Labudović.

Pojasnio je da muškarci, koji imaju problem sa potencijom, treba da se jave urologu i naprave određene analize, jer se taj zdravstveni problem nerijetko javlja kod dijabetičara, osoba sa oboljenjima prostate...

I u oglasima na internetu, u opisu pojedinih proizvoda, kao mjere opreza preporučuju su konsultacije sa ljekarom.

“Konsultujte vašeg ljekara prije upotrebe kamagra oral gela i obratite pažnju na ljekove za liječenje angine pektorisa (npr., nitrati i slično)”, piše na jednom od sajtova koji nude preparate za potenciju.

Pod “mjere opreza” isto je upisano i za vijagru.



Kidisanje na svaku lijepu ženu...

Marić je objasnio da prekomjerna upotreba preprata za potenciju ne može uticati loše na psihičko zdravlje muškaraca.

“Libido je pozitivna stvar po mom shvatanju i dobro je imati ga. Naravno, sve u granicama prihvatljivosti, ne previše. Ako je previše, onda rizikujete da tako uletite, kao sad što je panika sa nekom prostitutkom koja je navodno zaražena sidom, a mnogo ljudi je bilo sa njom... Uvijek postoje ti rizici, tako da ništa previše, pa i taj libido ne treba da bude prejak”, rekao je on.

Istakao je da ne postoji veza između uzimanja preparata za potenciju, ili povećanje seksualnog nagona, sa nimfomanijom i satirijazom.

“Ako muškarac, na primjer, uzima prekomjerno clialis ili vijagru, on rizikuje da mu strada srce i da umre, opisane su te slatke smrti. To samo pojačava i produžava erekciju, da bi u određenom trenutku sa određenom partnerkom došlo do toga. Ali samo po sebi, da kidiše na svaku lijepu djevojku na ulici, što je neka definicija nifomanije, odnosno satirijaze, to baš iskustvo nije pokazalo tako”, rekao je on.

I muškarci imaju “glavobolje”

Upotreba preparata za potenciju dovela je do agresivnijeg udvaranja starijih ljudi mladim djevojkama, tvrdi dr Marić.

“Muškarci u 50-im i 60-im godinama, plaše se da se žešće i agresivnije udvaraju sekretarici, recimo, da se ne obrukaju ako ona pristane, a oni ‘ne mogu’, pa bude katastrofa, ali ovako znaju da će uzeti vijagru ili clialis i moći će. Iskustvo i praksa pokazuju da je tu nastao novi problem, da su muškarci od 60 godina, znajući da se neće obrukati, prilično postali agresivni i navalentni, više nego obično, jer nemaju strah od neuspjeha, kakav su eventualno imali ranije”, rekao je on.

Objašnjava da i u slučaju da ih partnerka uhvati nespremne, bez preparata, stariji muškarci ne zapadaju u psihičke krize, jer se “izvlače” iz takvih situacija.

“Na umor, neraspoloženje... Mi muškarci uvijek imamo neke štoseve. Imamo i mi ‘glavobolju’. Ponekad kažem da se muška andropauza u 50-im i 60-im godinama, pošto ne mjerimo testosteron, a ona je povezana sa njim, javlja kada imaš sa kim, imaš gdje, a mrzi te”, rekao je on.

