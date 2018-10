Umro Đilberto Beneton, osnivač čuvenog modnog brenda

Đilberto Beneton, jedan od osnivača istoimene konfekcijske marke, umro je u ponedjeljak uveče u 77. godini od bolesti, saopšteno je iz italijanske kompanije.



"Đilberto Beneton je umro u svom domu u Trevizu od bolesti. Uz njega su u posljednjim trenucima bili supruga Lala, kćeri Barbara i Sabrina i zet Ermano", navodi se u saopštenju.



On je umro tri mjeseca nakon mlađeg brata Karla koji je u julu umro u 74. godini, prenosi SEEbiz.



Đilberto je s braćom Lućanom i Karlom i sestrom Đulijanom osnovao kompaniju 1965. godine u Poncano Venetu, selu na sjeveroistoku Italije, koja je u početku izrađivala pletene odjevne predmete.



Zamisao o osnivanju firme bila je najstarijeg brata Lućana i ubrzo su lagane vunene majice u različitim bojama očarale veliki broj ljudi širom svijeta.



United Colors of Benetton je zatim bio sve uspješniji da bi između 1982. i 2000. postao planetarno popularan zahvaljujući reklamnim kampanjama fotografa Olivijea Toskanija, poput one na kojoj crnkinja doji bijelo dijete.



Đilberto Beneton je bio potpredsjednik Edizione srl, holdinga porodice Beneton koji je prošle godine ostvario promet od 12,1 milijardu eura.



Porodica je bila i glavni dioničar Atlantije, firme u čijem je sastavu bio Autostrade per Italia, koncesionar autoputeva u čijoj je nadležnosti bio most koji se u avgustu srušio u Đenovi, usmrtivši 43 osobe.

