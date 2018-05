Unos vode najvažniji za organizam

Način ishrane, kao i unos adekvatne količine i vrste vode je jedini važni i odlučujući faktor zdravlja, koji je pod našom kontrolom. Zar ne bi bilo šteta da propustimo tako dobru priliku da sami utičemo na svoje zdravlje, na vrijeme?

Kada danas govore o zdravlju, ljudi uglavnom misle na unos energije i hranljivih supstancija, a zaboravljaju da organizam ima potrebe i za tečnošću koja čini 55 do 70% ljudskog organizma. Zanimljivo je spomenuti da čovjek može živjeti bez hrane nedeljama, čak i mjesecima, dok bez vode vrlo brzo umire. Stoga voda znači ne samo zdravlje već i život.

Voda je mnogo više od nutrijenta: ona je fiziološka rijeka koja vodi vitalne hranjive supstance na putu metabolizma. Bez vode, sve su druge hranjive supstance mogu biti gurnute potpuno u stranu bez ikakvog efekta.

Šta se dešava ako ne unosimo dovoljno vode?

Najgore je dozvoliti da dehidrirate. Dehidracija se pojavljuje kada je količina vode u vašem tijelu previše niska. Simptomi dehidracije mogu biti: glavobolje, letargija, promjene raspoloženja, suv nos, suva ili popucala usta, tamni urin, slabost, umor, zbunjenost i halucinacije. Dehidracija dovodi do povećanja toksina u tijelu i nemogućnosti bubrega da ih prerade i izbace. Ako kroz duži vremenski period dnevno ne pijete dovoljno vode može doći do pojave kamenja u bubrezima a kod žena i do čestih infekcija urinarnih kanala. U ekstremnim slučajevima dehidracija dovodii do prestanka rada bubrega i smrti.

Mnogi pogrešno vjeruju da se nadutost i zadržavanje vode u organizmu mogu izbjeći ako se ne pije voda. Suprotno je ustvari tačno. Unos vode omogućava tijelu da se riješi viška natrijuma, a natrijum je upravo glavni element koji pomaže da se voda zadržava u tijelu.

Drugim riječima ako ne pijete vodu povećavate koncentraciju natrijuma u tijelu što dovodi do većeg zadržavanja vode i nadimanja. Isto tako, tijelo zadržava vodu ako ima premalo vode u ćelijama.

Ako je unos vode redovan, posebno one sa niskomineralnim sastavom, tijelo neće imati potrebe da zadržava vodu. Stoga, treba da budemo odgovorni prema sebi kako bismo brinuli o drugima, onima koji su nam najvažniji, prenosi Ljepota i zdravlje.

