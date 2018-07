Upala uha vreba iz slušalica: Čistite ih redovno i ne dijelite sa drugima

Izuzetno je važno da redovno čistite slušalice kako bi se smanjila opasnost od infekcije. Prema studiji objavljenoj u magazinu Online Journal of Health and Allied Sciences 2009. godine, česta upotreba slušalica koje se stavljaju u uho povećava razmnožavanje bakterija unutar bubnjića.

Osim toga, tokom vježbanja ili u vrijeme velikih vrućina se pojačano znojite, a to doprinosi razvoju loših bakterija, prenosi Daily Mail.

Korištenje slušalica dok tijelo proizvodi velike količine znoja može dovesti do tzv. plivačkog uha (upala spoljašnjeg uha), bolne infekcije ušnog kanala. Upalu zvukovoda mogu uzrokovati različite bakterije, rjeđe gljivice; čireve obično uzrokuje bakterija stafilokok.

Simptomi upale su jak bol, svrab te iscjedak neugodnog mirisa. Takođe, sluh je slabiji, a uho osjetljivo na dodir. Upala uha liječi se antibiotskim kapima. Vosak iz ušiju naziva se cerumen, a u zvukovodu nastaje kao posljedica rada ceruminalnih žlijezda i žlijezda znojnica. To se dodatno pomiješa s oljuštenim ćelijama kože, sitnim česticama prljavštine, a u svemu se zna naći i pokoja dlačica iz uha. Znači, kada uzmete tuđe slušalice, najprije zamislite šta bi se moglo da bude na njima i brzo ćete se predomisliti.

Ne dijelite ih s drugima

Stručnjaci upozoravaju kako dijeljenje svojih slušalica s drugima nije dobra ideja i to bi trebalo izbjegavati. Razlog su upravo bakterije koje se mogu nalaziti i u vašim, ali i u tuđim ušima, a slušalicama ćete ih prenijeti jedno drugom.

Foto: Shutterstock

Tokom jednog istraživanja, pronađene su bakterije na 92% slušalica i to kod ljudi koji su ih redovno dijelili s drugima. Kod ljudi koji slušalice nisu dijelili prečesto opasnih bakterija je bilo na osam posto njih

Slušalice se moraju očistiti mekom, jedva vlažnom krpom, nikad mokrom. Preporuka je kupiti profesionalna sredstva za čišćenje audio opreme, ali ako to nemate pri ruci, pomoći će i neke stvari koje već imate kod kuće. Krpicu navlažite s malo deterdženta i malo mlake vode pa tapkajte nježno po slušalicama. Ukoliko se neki dijelovi slušalica mogu odvojiti, svakako to napravite jer ćete ih tako bolje očistiti. Možete pokušati, ako je potrebno, naslage prljavštine i prašine očistiti starom četkicom za zube. Takođe, alkohol je odličan izbor jer ubija bakterije, uklanja naslage nečistoće i brzo isparava.

Ne čistite uši štapićima!

Uši od voska (cerumena) treba čistiti tako da se ukloni ono što već samo izlazi iz uha pa se pobriše papirom, nikako nije dobro gurati štapiće za čišćenje ušiju, posebno ne duboko. Time se cerumen samo može ugurati dublje u uho, a osim toga, zna se dogoditi da komad vate sa štapića ostane unutar uha i počne tamo stvarati probleme. Slušni kanal se čisti sam od sebe pomicanjem propalih kožnih ćelija od bubne opne kao da se nalaze na prenosnoj traci. Pokušaj da se kanal očisti komadićem vate remeti taj mehanizam samočišćenja i može propale ćelije gurnuti prema bubnjiću gdje se nakupljaju. Masa koja se stvara u slušnom kanalu zadržava vodu koja uđe prilikom tuširanja ili plivanja.

Foto: Shutterstock

Slušni kanal je prekriven tankim slojem osjetljive kože, lako može doći do upale. Ponekad je, kao dodatni rizični faktor, prisutna i sitna povreda kože (npr. čišćenje uha štapićem). Bakterije, koje se nalaze na koži, predstavljaju najčešće uzročnike ovih upala, kao što su stafilokoki, streptokoki ili pseudomonas, a ponekad i gljivice koje mogu uzrokovati gljivičnu infekciju.

Budući je upala vanjskog uha vrlo bolna, potrebno je u terapiju uključiti i analgetik, a ponekad i antibiotik. U prevenciji je uputno što manje vlažiti uho, te nakon kupanja izbaciti višak vode iz kanala. Bolesnike treba upozoriti da ne čiste uši štapićima.



Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)