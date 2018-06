Više od jela: Morsku ribu je teško presoliti

“Morska riba uzme soli onoliko koliko joj treba”, stara je izreka kulinara. U prevodu, morsku ribu teško je presoliti bez obzira da li je kuvate, pržite ili pečete. Najbolja potvrda za to je usoljena riba koju na meniju i nemaju svi riblji restorani. Šazi Nimanbegović kaže da je riba u soli jedan od specijaliteta kuće koji se sve više traži.

“Uvijek je to kod nas više od jela”, kaže Nimanbegović.

Riba je inače dio tradicionalne kuhinje ulcinjskog područja. Sajt visit-montenegro.com prenosi kako nema ni ljepšeg područja, ni ukusnije hrane od ulcinjske. Rekli bi to i gurmani, koji su makar jednom posjetili Ulcinj i njegove čuvene i nadaleko poznate restorane kakvi su riblji restorani na Adi Bojani. Ni sami ne možete zamisliti koliko mirisa i ukusa, raznoraznih jela pripremljenih na orijentalni ili na način kako su to spremale stare Crnogorke, ili spremljenih po najnovijim recepturama svjetskih kulinara, možete probati u ulcinjskim hotelima, restoranima ili na otvorenim baštama ili terasama.

Dobro upućeni u “male tajne velikih majstora kuhinje“, savjetovaće vas da je najbolje da prvih nekoliko dana odmora u Ulcinju degustirate nešto tipično crnogorsko: kao aperitiv - domaću lozu, spravljenu od najkvalitetnije sorte vinove loze. Uz takav aperitiv, oni koji su česti gosti crnogorskog primorja znaju, da najbolje prija kriška dobro sušenog sira ili sira iz ulja, što je nezaobilazan dio menija. Kada se tome još doda tanko isječen suvi pršut, onda možete smatrati da ste poćašćeni sa tri osnovna proizvoda po kojima se Crna Gora prepoznaje u svijetu. Dodamo li tome, da se uz ručak, koji može predstavljati neki komad lijepo pečenog mesa, može sve dobro zaliti crnim vinom, dobićete niz od nekoliko proizvoda koji su zaštitni znaci ili trade mark „Montenegro“.

“Iako, u menijima raznih ugostiteljskih objekata u Ulcinju možete probati gotovo sva jela od ribe i mesa, turisti koji u Ulcinj stižu iz različitih djelova Evrope i svijeta, najrađe jedu mediteranske specijalitete, kakva su jela koja su bogata plodovima mora. Predusretljivi ulcinjski hotelijeri obično gostima nude, izvrsne specijalitete kakvi su: rižoto sa morskim plodovima, garnirani jastog, škampe, mušlje, prstace, čorba od kamenica, salata od hobotnice… Za predloženim menijem, ne zaostaje ni ponuda jela i specijaliteta od mesa: miješanog, kuvanog, pečenog, stekova…”, piše na sajtu.

​Ulcinjski ribari uvijek imaju svježu i kvalitetnu morsku ribu Foto: Samir Adrović

Većina turističkih mjesta u svijetu, osim po kulturno-istorijskim ili drugim znamenitostima koji tu turističku destinaciju čine zanimljivom turistima, znaju biti na dobrom glasu i po kulinarskim specijalitetima, odnosno jelima tradicionalne kuhinje toga područja. Vjerujte, isti je slučaj i sa Ulcinjem. Kada probate čuvena jela kakva su ulcinjski japraci ili bamije, biće vam jasno zašto su stare Ulcinjanke, a posebno njihove majke ili bake, bile vješte domaćice, i zbog čega su znale kako ulcinjsku kuhinju napraviti što slasnijom, a tradicionalna jela što ukusnijima.

Za jelo kao što su japraci, potreban je domaći raštan, odnosno, jedna vrsta kupusa, koja se gaji u crnogorskim domaćinstvima. Takođe, za pripremanje tog jela koristi se i juneće meso, ulje, crni luk, riža, biber, peršun i neko suvo meso po želji. Japraci su tradicionalno ulcinjsko jelo, i spremaju se nalik čuvenim sarmama, samo što se umjesto u listove kiselog kupusa, smjesa potrebna za japrake umotava u listove, mladog obarenog raštana.

Nadaleko, čuven specijalitet su i bamije. To je jedna vrsta biljke nalik povrću. Ima drvenasti žbun, kao hibiskus, i u Ulcinj je stigla s Orijenta, tačnije iz Abisinije i Istočne Indije. Ima mahunu sličnu ljutim papričicama. Najčešće se u Ulcinju, bamije koriste, uz teleće meso, crni luk, so, biber, alevu papriku, svježi paradajz i peršun, uz dodatak vode. Nakon dinstanja luka i mesa, jelo se sa ostalim namirnicama potrebnim za spremanje, krčka na tihoj vatri oko pola sata. Za to vrijeme bamije se sa lukom, lagano prže,u drugoj tavi. Kada omekšaju bamije se dodaju, već napravljenoj smjesi sa mesom, i sve se zajedno stavi u glinenu posudu i zapeče u pećnici oko 5 minuta. Dakle, jedan od dva najčešće spravljana ulcinjska specijaliteta možete probati ukoliko strpljivo u nekom ulcinjskom restoranu sačekate 40-tak minuta koliko je vještom kulinaru potrebno da napravi veoma ukusno i što je najvažnije tradicionalno ulcinjsko jelo.

“Kao čuvena jela sa grila, često će ulcinjski ugostitelji preporučiti ćevape u somunu, dok čuvene bureke - sa sirom, ili zeljem, možete probati u brojnim poslastičarnicama ili burekdžijnicama”.

Kada još probate čuvene ulcinjske slastice, u koje se pored baklavi, tulumba ili alve na različite načine, ubraja još i pizza sa suvim smokvama, biće Vam jasno zašto se mlade Ulcinjanke, a posebno tek udate žene, trude da iz starih kulinarskih bilježnica, prepišu i po staroj recepturi nauče spremati što više tipično ulcinjskih ili davno zaboravljenih jela.



Novi ukus brancina

Potrebno je:

brancin od 1 kg

dva čena bijelog luka

3 kg krupne morske soli

2 bjelanca

malo vode.

Priprema:

U so se sipaju bjelanca i malo vode i sve izmiješa. U očišćenu ribu, stavi se sitno isjeckan bijeli luk. Dno dubljeg pleha, prekiti sa solju, staviti ribu a preko ostatak soli tako da riba u cjelosati bude pokrivena.

Peći u rerni na 350 stepeni 40 minuta. Nakon toga, zapečenu so otresti sa ribe, a ribu poslužiti sa kuvanim krompirom uz sos od domaćeg maslinovog ulja, bijelog luka i peršuna. Zapečena so, koja je odstranjena od ribe, više nije za upotrebu.

