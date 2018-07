WHO: Zavisnost od seksa je mentalna bolest

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je zvanično klasifikovala kompulsivno seksualno ponašanje, odnosno zavisnost od seksa, kao mentalnu bolest.

Seksualna kompulsivnost je sada dio liste Internacionalne klasifikacije bolesti (ICD)-11, a to je prekretnica u životima onih koji boluju od nje i koji žele liječenje.

WHO ne smatra da se zavisnost od seksa "mjeri" na osnovu broja partnera ili učestalosti seksualnih odnosa, nego se ona odnosi na uticaj seksa na život osobe do te tačke da ona zanemaruje svoje zdravlje, brigu o sebi i druge interese, aktivnosti i odgovornosti.

Kako bi seksualna kompulsivnost bila dijagostikovana, osoba mora imati pomenute simptome bar šest mjeseci. Zanemarivanje obaveza i odgovornosti zbog zavisnosti od seksa može uticati na posao, učenje, porodicu i prijatelje određene osobe.

Eksperti širom svijeta su pozdravili odluku WHO-a jer će ona dovesti do istraživanja i tretmana za oboljele. Trenutno postoji nekoliko usluga, ali će se to uskoro promijeniti. Mnoge osobe koje pate od zavisnosti to teško prihvataju, prenose Nezavisne.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)