Za ugodniji i zdraviji boravak u kancelariji

Da li se na kraju radnog dana osjećate mnogo lošije nego na njegovom početku? Ako je tako, možda naprosto ne volite svoj posao. Međutim, velika je vjerovatnoća da ipak vaše radno mjesto i uslovi u kojima radite doprnose problemu. Ako je firma ili poslodavac voljan da poboljša te uslove, onda u redu, ali ako nisu ili s tim odugovlače, onda vi sami možete provesti neke male zahvate u uredu koji će učiniti posao lakšim, ugodnijim i podnošljivijim.

Udobna atmosfera

Na svom radnom mjestu provodite osam sati svaki dan i nema razloga zašto to mjesto ne bi postalo barem donekle isto tako prijatno kao i dom. U svrhu stvaranja toplije atmosfere smjestite u kancelariju ili tamo gdje radite mnogo zelenila ili skupite među kolegama mali prilog da se kupi jedan buket šarenog cvijeća. I nekoliko cvjetova u čaši vode na vašem stolu biće dovoljno.

Tamo gdje je to moguće izvesti, lampa na radnom stolu, koju možete paliti i gasiti po želji, doprinosi osjećaju privatnosti i kontrole na svom radnom mjestu. Za još više privatnosti mogu poslužiti pregrade koje se stavljaju između stolova, ali koje su dovoljno visoke da onemoguće pogled na drugog radnika. Osim ako firma izričito zabranjuje, korisno je staviti na zidove prostora gdje se radi razne postere, fotografije i tome slično. Jedan stručnjak kaže da većina ljudi uživa imati neku vrstu ličnog izražaja u svojoj bližoj okolini.

Pravite pauze i smanjite kafu

Poželjne su male pauze u radu, jasno, ako su moguće. Recimo svakih sat i po dobro je prekinuti posao na pet minuta, prošetati naokolo i malo se istegnuti. Npr. podići ruke iznad glave, okretati vrat i izvinuti se prema natrag. Takva mala šetnja pomaže i kad vam, tamo negdje oko 13 ili 14 sati, mozak počne već pomalo da usporava. Svakako da kod ovakvih problema pomaže dobro uravnotežena i raznovrsna prehrana, ali, nažalost često sadrže preveliku količinu masnoća. Alkohol valja izbjegavati - on još više umrtvljuje i uspavljuje.

Foto: Shutterstock

Iskustvo je pokazalo da ako se pije više od 4 šolje kafe dnevno da se već osjećaju nepovoljni učinci kofeina na organizam. Međutim, ako imate i hirovit, neuobičajen tjelesni hemizam, onda čak i jedna šolja može učiniti da “lebdite”.

Glavni simptomi uzimanja prekomjernih količina kofeina su nesanica, nervna napetost i povećanje lučenja želučane kiseline. Ako svaki dan napuštate posao s peckanjem i bolovima u očima (a možda i s glavoboljom), onda sigurno spadate u armiju onih koji pate od naprezanja očiju na radnom mjestu. Jedan od velikih krivaca za to je rad koji se odvija vrlo blizu očiju. Kod takvog rada oči se naprežu, pa mogu nastati i razne smetnje. Za ljudi koji mnogo rade na blizinu, preporučljivo je obaviti kontrolu vida. Inače, povremeno odmarajte oči pogledom kroz prozor ili na neki predmet na drugoj strani prostorije.

Buka u pojedinim uredima može doseći zabrinjavajuću razinu. Razdražljivost, pored oštećenja sluha, česta je nuspojava rada u takvim uslovima

Što radite kad vam šef prekomjerno podigne pritisak?

Obično se kaže da prigušivanje svojih osjećaja i zadržavanje reakcija unutar sebe u takvim slučajevima može dovesti do depresije ili oboljenja povezanih sa stresom, a da pražnjenje emocija direktno šefu u lice može vas dovesti na listu onih koji su za sljedeće otpuštanje s posla. Bez obzira na vrstu ljutnje koju osjećate, nemojte reagovati u momentu kad je “vruće”. Pričekajte neko vrijeme dok se ohladite i saberete svoje misli. Čak ako imate i jake argumente, od toga će biti malo koristi ako to izrazite ljutnjom prema drugoj osobi. Ako smatrate da imate legitimno pravo da se na nešto žalite, iznesite svoj slučaj na razložan, miran, ali odlučan i samopouzdan način, a ne na neprijateljski način.

Međutim, ako radite već mnogo godina i imate ponavljane probleme sa šefovima, bilo bi uputno potražiti savjet kod psihologa. Možda se neka neriješena pitanja iz prošlosti upleću u vaš sadašnji život na poslu.

Bolovi u leđima - najčešća zdravstvena tegoba

Ako ste pretrpani poslom, odredite prioritete i eventualno moguće “prečice” za obavljanje posla. Jedan stručnjak za organizaciju rada kaže: Efikasni ljudi ne rade više nego mi ostali. Oni samo znaju gdje je najbolje uložiti svoju energiju.

Bolovi u leđima su najčešća zdravstvena tegoba na koju se žale kancelarijski radnici. Postoje načini da se oni olakšaju. Povremeno (a to znači i kod kuće) treba obavljati različite vježbe istezanja mišića koji postaju napeti i kruti tokom radnog dana. Naravno, to su mišići leđa, krsta i oni na stražnjoj strani natkoljenica. Treba sjedjeti uspravno. Donji dio leđa, to jest krsta treba da se oslanjaju na naslon stolice. Pravilno dizajnirana stolica smanjuje bolove u leđima.

Foto: Shutterstock

Noge se moraju oslanjati na pod (ili na neku hoklicu, sandučić i tome slično). Osobe koje dugo vremena provode u kuckanju, papire iz kojih prepisuju treba da drže na posebnim stalcima koji se postave u visinu očiju.

Udobna odjeća

Ako ste čitav dan na nogama, onda nije svejedno i kakve ćete cipele nositi. One moraju da budu udobne, a to znači mekana potplata, prednji dio (kod prstiju) ne tijesan i peta ne visoka. Treba izbjegavati čarape s čvrstom gumom koja može da ometa cirkulaciju u nogama. Dajte svojim stopalima povremen odmor - za vrijeme pauze u radu podignite noge na klupicu ili neki drugi predmet kako bi olakšali povratak krvi iz nogu prema tijelu.

Čistoća vazduha u kancelariji je veoma važna. Jedna studija je pokazala da su žene više osjetljive i da im prljav vazduh više smeta nego muškarcima (možda zato što se muškarci više kreću). Najveći zagađivač atmosfere u prostorijama je cigaretni dim. Kad postoje mogućnosti, povremeno otvorite prozor ili vrata. Suvoća sluznica očiju, usta, ždrijela, grkljana i kože je uzrok češćih

infekcija tih organa. Kao što je poznato, rješenje je u stavljanju posuda s vodom ili ovlaživačima vazduha u takvim prostorima.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)