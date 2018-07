Zdravom hranom do lijepe kose

Losos, sardine, skuša, pune su zdravih omega-3 masnih kiselina, esencijalnih masti koje bi trebali dobiti iz hrane.

Avokado

Osim što je ukusan, avokado je pun hranjivih supstanci, koje su neophodne za zdravlje vaše kose. Drugim riječima, avokado je bogat zdravim masnim kiselinama, vitaminima i antioksidantima, koji mogu poboljšati vašu kosu iznutra, od korijena do vrhova. Takođe, hranjive materije u avokadu, uključujući vitamin E, pomažu u stimuliranju rasta kose i spriječavanju gubitka kose.

Kokos

Kokos sadrži vitamin B, C i E, ali i visoku količinu masne kiseline, poznate kao laurinska kiselina, koja je odlična za promicanje rasta kose.

Masna riba

Losos, sardine, skuša, pune su zdravih omega-3 masnih kiselina, esencijalnih masti koje bi trebali dobiti iz hrane. One ne samo da su korisne za smanjenje rizika od srčanih bolesti, već su dobre i za sjaj i zdravlje vaše kose.

Čia sjemenke

Čia semjenke sve su popularnije u zdravstvenoj industriji, a brojni ih stručnjaci zovu superhranom. Pune proteina, kalijuma, kalcijuma, vlakana, cinka i drugih esencijalnih nutrijenata, čija sjemenke imaju brojne prednosti, a pomažu vam i u razvijanju sjajne kože, kose i čvrstih noktiju. Slično kao i masna riba, čija sjemenke su biljni izvor omega-3 masnih kiselina, osnovnog sastojka za zdravu i sjajnu kosu.

Jagode

Šoljica jagoda sadrži 84,7 miligrama vitamina C, koji vam pomaže u borbi protiv prehlade, poboljšanju zdravlja srca, ali i postizanju lijepe i zdrave kose. Vitamin C je važan dio proizvodnje kolagena, potrebnog u strukturiranju krvnih žila. Kako biste njegovali kosu iz korjena, pobrinite se da unosite dovoljno vitamina C u svoj organizam.

Jaja

Jedan od rijetkih izvora biotina, jaja takođe sadrže bjelančevine. Biotin je važan nutrijent za razvoj i rast jake kose, a žumance sadrži većinu hranjivih supstanci u jajima pa ih konzumirajte cijele.

Mrkva

Mrkva je poznata po očuvanju vida, ali takođe pomažu održavanje korjena kose zdravim. Sadrži vitamin A koji će pomoći da kosa bude sjajna održavanjem prirodnih ulja koja se nalaze u kosi, prenosi Avaz.

