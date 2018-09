Ženska ljepota je nešto nesavladivo

Crnogorska kreatorka Jelena Roganović Đurić, naredne sedmice će svoje radove predstaviti bugarskoj publici i to u okviru Sofia Fashion Weeka, koji se održava od 17. do 21. septembra, a za tu priliku proširila je kolekciju „Dress Code“ koju je premijerno predstavila na posljednjoj crnogorskoj Nedjelji mode.

„Poziv za Sofia Fashion Week je zapravo uslijedio od njihovih agenata koji prate moj rad, Internet stranice i našu modnu scenu. Odlučili su da moj brend ’JRĐ’ bude predstavnik Crne Gore u Sofiji, na aktuelnoj Nedjelji mode“, pojasnila je kreatorka u razgovoru za „Vijesti“.

„Veoma im se dopala moja kolekcija, osjetilo se njihovo oduševljenje kada je uslijedio poziv, što je meni pričinilo veliko zadovoljstvo i sami taj pristup dodatno me je inspirisao za buduću saradnju“, pohvalila se ona.

Kako kaže, s obzirom na to da Nedjelja mode u Bugarskoj počinje već u ponedjeljak, sve je spremno za njeno predstavljanje tamošnjoj publici.

„Veoma se radujem odlasku u Sofiju. Tu je moj tim koji će na samoj probi dati sve od sebe da 20. septembra, kada će biti održana moja revija, sve izgleda čarobno“, ističe Roganović Đurić, koja se prvi put predstavlja na toj modnoj manifestaciji u Bugarskoj.

„Istina je da se prvi put predstavljam na Sofija Fashion Weeku, ali smo dobili toliko detaljan izvještaj o kompletnoj organizaciji, tehnici, prostoru... tako da nam je bilo lako praviti planove. Probu ćemo odraditi dan pred reviju, u hotelu Marinela, koji izgleda fantastično i ima već oprobanu i savršenu scenu za modne događaje koji se tu održavaju godinama“, pojasnila je modna dizajnerka.

Na pitanje da li očekuje da će joj predstavljanje radova u Bugarskoj donijeti klijentelu i iz te zemlje, odnosno da će nakon revije dame iz Sofije biti zainteresovane da nose njene kreacije, Roganović Đurić odgovara:

„Kao što sam rekla, raduje me to što ću se predstaviti novoj publici, koja mislim da može itekako voljeti moju modu, s obzirom na to da je namijenjena savremenoj, modernoj ženi. Prateći njihovu javnu scenu, rekla bih da je taj momenat kod dama veoma istaknut“.

Roganović Đurić će u Bugarskoj predstaviti kolekciju „Dress Code“ koju je u okviru crnogorske Nedjelje mode održane prošlog novembra, premijerno vidjela publika u Podgorici, ali je, kaže, za Sofia Fashion Week dopunila tu liniju sa novim kreacijama.

„Sami naziv kolekcije zapravo diktira trend i aktivnost za ovu sezonu. Suptilna strana je zapravo u materijalima koji su staklasti. U dijelu kolekcije prozirni materijali vode do izražaja najnježnije djelove ženske ljepote. Na jedan prefinjen način stavljaju je u prvi plan. Ipak je ženska ljepota nešto nesavladivo, što se samo treba istaći na pravi način“, smatra ona.

„Modeli su uglavnom u formi haljina, raznih dužina, kao i svečani kompleti. Sve modele karakterišu visoka elegancija i sjaj. Suptilnost je i u boji, s obzirom na to da su svedene na crnu i bijelu, pored još nekoliko tonova jačih boja“, dodaje dizajnerka.

Ona ističe da je veliki trud uložen u svaki detalj, te da nema prostora za greške kada se radi o finalnoj kolekciji, naročito kada je neka publika tek upoznaje, kao što je to slučaj sa bugarskom.

„To je kao kada polazite u školu. Morate početi sa peticama, tako je najbolje“, uz osmijeh odgovara Roganović Đurić, kojoj ovo neće biti jedino predstavljanje van Crne Gore u ovoj godini.

„Ono što se sprema u mom ateljeu je i nova kolekcija za sezonu 2019/20, koju ću predstaviti u Moskvi, 10. novembra. Ova zima će biti modno, veoma interesantna, s obzirom na boje koje počinju da vladaju. Jedna od njih je moja omiljena, koja će preovladavati novom kolekcijom“, nagovijestila je crnogrska kreatorka, koja se i ranije predstavljala u Rusiji.

„Ali o tome ću otkriti više po povratku iz Bugarske. Ono što mogu da kažem je, da ću se ja predstaviti u Sofiji u jednoj od haljina iz kolekcije koja tek nastaje“, poručila je ona.

