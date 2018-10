Znaci emocionalne iscrpljenosti: Manjak motivacije, poremećaji u spavanju...

Dug, stresan dan na poslu nakon kojeg slijedi puna kuća djece koja ostavljaju nered gdje god da idu, zaista mogu da ostave posljedice na mentalno i emocionalno zdravlje osobe. No, da li je mentalna i emocionalna iscrpljenost, zajedno s depresijom, nešto s čime smo rođeni ili je to povezano s traumama? Neki stručnjaci, kao što je dr Zul Merali, smatraju da je riječ o kombinaciji navedenog.

„Svi smo rođeni sa seratoninom koji povezuje naše moždane receptore. Možete imati genetske mutacije što znači da ste rođeni s genima koji stvaraju veliku količinu seratonina, ili premalu količinu seratonina“, dodaje, „Oni koji su rođeni s malom količinom seratonima mogu normalno da funkcionišu, ali im treba samo nekoliko stresnih ili traumatičnih događaja kako bi postali depresivni i mentalno i emocionalni iscrpljeni.“

S tim na umu, važno je prepoznati znakove depresije te znakove mentalne i emocionalne iscrpljenosti:

Foto: Shutterstock

1. Iritacija

Kada je dr Meraliju postavljeno pitanje o tome koja je veza između iritacije, depresije i mentalne iscrpljenosti on je rekao da su oni „duboko povezani“. Objasnio je da kada nekome u životu sve ide kako treba oni nisu pod stresom i ne brinu se oko mnogo toga. No kada neko ne može da se nosi s određenim stvarima, bile one velike ili male, onda postanu iritirani. Kada to počne da se ponavlja, to je doslovno kap koja je prelila čašu. Stres postaje previše za tu osobu, a budući da je on postao dio dnevne rutine osoba je uvijek iziritirana. Jedan od razloga zbog kojih se to događa jest svijest o određenim događajima. Dr Merali kao primjer koristi automobilsku nesreću. Objašnjava da određeni događaji ili mjesta mogu biti okidač za naš um. Kada se sjetite određenog traumatičnog događaja ili mjesta neke traume, vi ih povezujete s određenim osjećajima.

Ako ste neprestano pod stresom, zbog tog razloga postajete mentalno i emocionalno iscrpljeni.

2. Manjak motivacije

Nemotivisanost je dio mentalne iscrpljenosti. Kao primjer je naveo osobu koja trči maratone: „Ako volite sprint ili trkač koji trči maratone, neće vam se dati da trčite nakon što istrčite maraton nego ćete biti potpuno iscrpljeni.“ Rekao je da je ista stvar i s mentalnom i emocionalnom motivacijom, ako ste previše umorni da budete motivisani, postaćete nemotivisani. U mnogim slučajevima mentalne i emocionalne iscrpljenosti, a posebno depresije, prisutna je anhedonija. Anhedonija je potpuno gubljenje zanimanja za aktivnosti u kojima je osoba prije uživala, a popraćena je smanjenjem njihove sposobnosti da osjećaju pritisak.

3. Poremećaji u spavanju

Kada bi pitao nekoga kada su prvi put primijetili da su u depresiji ili da su mentalno ili emocionalno iscrpljeni, odgovor bi se odnosio na poremećaje u spavanju. Ujedno spominje dva aspekta spavanja koja mogu da budu znak upozorenja: ako neko spava premalo i ako neko spava previše. Razlog zbog kojeg ljudi ne mogu da zaspati kada su depresivni ili iscrpljeni je poremećaj u njihovom prirodnom bioritmu. Dodaje da depresija može biti povezana sa sezonskim afektivnim poremećajem. To je poremećaj u kojem ljudi postaju depresivni kada se mijenja sat ili dani postaju kraći.

Foto: Shutterstock

4. Manjak strpljenja

Kako je Dr. Merali ranije objasnio, iritacija, moja može uključivati manjak strpljenja, je čest znak depresije i iscrpljenosti. On spominje i godine u smislu da je manjak strpljenja češći kod mlađih ljudi, a tuga je češća kod starijih. Dodaje da se osobama tada ne da pričati jer im je um na milion drugih mjesta te se ne mogu koncentrisati na samo jednu stvar. Male stvari postaju velike, a velike stvari postaju još veće.

5. Poremećaj u apetitu

Dr Merali objašnjava da tijelo ima određene hormone i neuroprijenosnike, a kada smo gladni, određeni se hormoni proizvode u našem tijelu. No kada hormoni u tijelu nisu uravnoteženi, kao što je manjak seratonina, tada dolazi do poremećaja u količini svih hormona i neuroprijenosnika koji sudjeluju u tom procesu što dovodi do smanjenja apetita. Dodaje da leptin i grelin imaju ključnu ulogu u regulaciji apetita. Kada vam je povišena količina leptina u krvi, smanjen vam je apetit, a kada je povišena količina grelina, apetit vam se povećava.

6. Tuga

Tuga se više odnosi na stariju generaciju. Razlog nastanka tuge kod starijih ljudi jest depresija i emocionalna iscrpljenost povezana sa stresom koji ti ljudi ne mogu podnijeti. Kada osoba postane mentalno i emocionalno iscrpljena, njen um pretjerano radi, ali osoba pokušava da ga zaustavi. Dr Merali dodaje da osobe zbog tog osjećaja često počinju iznenadno da plaču dok ne postanu preumorni da pokažu bilo kakve osjećaje. Ljudi će često imati smanjenu količinu seratonina ako su jako tužni.

7. Fokusirate se na unutra a ne spolja

Dr Merali je objasnio da, ako je osoba mentalno ili emocionalno iscrpljena, ona će se fokusirati na ono što se odvija u njoj te će zanemariti širu sliku. Sve postaje u vezi njih, čak i ono što nije. Dodaje da će se ljudi tada često izolovati od ostatka svijeta. Zapravo je jedan od načina za liječenje depresije biti okružen ljudima i komunicirati s njima. No osobama koje su u takvom stanju se ne čini da je komunikacija rješenje. Njima je društvena interakcija još jedan teret koji pridonosi stresu koji osjećaju.

Foto: Shutterstock

Liječenje depresije te mentalne i emocionalne iscrpljenosti:

Prema dr Meraliju, dobar lijek za ove probleme su meditacija i vježba. No ujedno dodaje da, kada neko ima te probleme, može da se javi manjak motivacije tako da vježbanje i molitva neće biti na popisu ljekova. On naglašava da osobe treba da pokušaju da ostanu motivisane i uvide pozitivne strane vježbe i motivacije kojima se ne rješava samo depresija i iscrpljenost nego se sprječava pojavljivanje i drugih zdravstvenih teškoća. Ujedno ohrabruje osobe da se posvete tretmanima u kojima će moći razgovarati o svojim problemima, kao što je razgovor s prijateljem, obitelji, psihologom ili terapeutom.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)