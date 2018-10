Znakovi koji pokazuju da imate problema sa srcem

Muškarci i žene su jednako izloženi srčanim bolestima, ali razlozi bolesti mogu biti različiti. Kod nekih je bolest uzrokovana životnim stilom, dok je kod nekih genetski naslijeđena. Portal Bright Side donosi nekoliko simptoma na koje je potrebno obratiti pažnju.

Bol koja se širi do ramena



Većina muškaraca osjeti bol u lijevoj ruci, dok se kod žena bol širi na obje ruke. Neke žene takođe tvrde da su osjetile jak bol u laktu prije nego što su doživjele srčani udar. Ovo se dešava jer bol putuje od srca prema kičmenoj moždanoj s kojom su povezani mnogi nervi, a to zbunjuje mozak koji zaključuje da bol proizilazi iz nekog dijela ruke, iako to nije slučaj.



Neprestano kašljanje



Iako kašljanje može biti uzrokovano i drugim problemima, ono takođe može biti znak kardiovaskularnih bolesti. Ukoliko neprestano kašljanje uzrokuje lučenje roze tekućine koja sadrži krv, onda se to često povezuje sa srčanim problemima.

Foto: Shutterstock

Nedostatak apetita i mučnina



Mnogi pacijenti koji pate od srčanih bolesti često pokazuju nedostatak apetita ili se žale na mučninu, iako su jako malo jeli. Ukoliko su ovi simptomi popraćeni bolom u abdomenu, preporučuje se posjeta doktoru.



Povećan nivo anksioznosti



Nekoliko istraživanja je pokazalo da su ljudi koji su patili od anksioznosti ranije u svom životu skloni bolestima srca. Anksioznost može biti uzrokovana stresnim načinom života. Neki efekti koje anksioznost može uzrokovati na vašem srcu su takihardija, povišen krvni pritisak i smanjene otkucaje srca.



Gubitak svijesti



Mnogi ljudi koji pate od srčanih problema često gube svijest ili se osjećaju slabo. Ukoliko srce ne pumpa krv normalno, to obično predstavlja začepljene arterije. Ako vam nekad nedostaje zraka ili se onesvijestite na kratak vremenski period, posjetite doktora i provjerite rad srca.



Bljedilo ili plavkasta koža



Ovo ne spada u najčešće simptome, ali ukoliko se pojavi označava smanjen protok krvi i nedostatak broja krvnih zrnaca. Međutim, ukoliko primjetite da ste bljeđi nego inače nemojte paničiti. Uradite nalaze krvi i samim time provjerite da li imate anemiju.



